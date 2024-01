Loser Name… Loop Infernale

I Loser Name sono un gruppo pop punk che mescola l’irriverenza del punk con melodie contagiose. Originari della provincia di Macerata e Ancona, si sono formati ad Aprile 2023 unendo le passioni comuni per il punk e la creatività musicale. Il gruppo è composto da Raffaele (voce e chitarra), Matteo (basso) e David (batteria). I brani trasmettono storie di sfide quotidiane, amori turbolenti e un’inquietudine da Millennial senza freni Ad Agosto 2023 è uscito il nostro primo singolo “Odio l’Estate” registrato da New Noise Studio by Danny Metal. A Settembre 2023 esce il secondo singolo “Il Tempo Non Passa Mai” registrato da New Noise Studio by Danny Metal. Stiamo lavorando per il nostro primo disco “Gelati Sciolti” che uscirà su tutti i digital stores nel 2024.

“Loop Infernale” il nuovo brano dei Loser Name esce oggi Venerdì 26 Gennaio in tutti i digital stores distribuito da Believe Italia.

Il brano è stato registrato da Danny Metal nel New Noise Studio.

Vi è capitato mai di sentirvi inadeguati, diversi,sbagliati?

Ecco perchè siamo cosi incazzati!

Immaginatevi di entrare in un loop infernale (quello di Lucifer, la famosissima serie televisiva di Netflix) e di ritrovarvi in situazioni che non riuscite a sopportare…

Essere giudicati per l’aspetto fisico, per avere i tatuaggi, per l’età che avanza..

Questa canzone è una denuncia sociale a tutti gli effetti, trattata peró con ironia.

Siamo stanchi di questa situazione.

È iniziata la rivoluzione Black Punx!

Suoni distorti, basso prepotente e un ritornello che ti entra in testa, proprio come un “Loop Infernale”.