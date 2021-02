TOXIC YOUTH: Back to you -TH

A 24 anni dal loro “Real Attitudes…Not Words!” i milanesi Toxic Youth, freschi di firma con la WTF Records, ritornano a calcare la scena pubblicando un full length 12 pezzi di puro Hardcore.

“Back to you -th” (questo il titolo dell’album), sembra non risentire minimamente dei quasi 5 lustri passati dal precedente lavoro. Un suono crudo e diretto, chitarra dai riff pesanti, basso dal groove granitico, batteria incalzante e voce “storica” graffiante, un giusto mix ed una produzione pulita, che però non stravolge la sporcizia che il genere richiede.

Registrato ai Toxic basement studio, in mezz’ora abbondante di disco, ci sono davvero pochissimi istanti dove poter prendere fiato, un martello pneumatico di duro e puro hardcore old school con contaminazioni punk, NYHC, trash e … “toxic sound”.

I Toxic Youth ci parlano di vita vera, di sangue, di lacrime, ma anche di birra, di fratellanza, di Milano, perché i kids non dimenticano mai le loro origini, e se gli Agnostic Front con “old New York” hanno reso omaggio alle loro radici, i TY con la loro “Milano rendez vous”, hanno fatto altrettanto.

Non ci resta che spararci questo disco a volume spaccatimpani, attendere di tornare ad una pseudo normalità, staccare un biglietto per la Toxic Airlines e goderci live la magia HC che Ale e soci non mancheranno di trasmettere.

“Back to you -th” è stato registrato al Toxic Basament studio di Carlo Altobelli ed uscito per l’olandese WTF RECORDS, stampato in 300 copie numerate su cd digipack con booklet di 18 pagine ( https://wtfrecords.eu/ ), la versione digitale è invece disponibile su tutte le principali piattaforme.

Tracklist:

1) Walkin’ Free

2) Milano Rendez Vous

3) Toxic Airlines

4) The Beast

5) Burn Your Mind

6) Do It Again

7) Double Ice Cream

8) Realize

9) Light & Gold

10) … Be A Man …

11) Body Core

12) Do It

Line-up:

Ale – voce

Kri – chitarra

Max – basso

Hichy – batteria