Tre nuovi album per i THE ERGS!

I The Ergs!, punk rock band del New Jersey, hanno annunciato l’uscita di tre nuovi album: “Renovations EP” uscirà per Wallride Records e conterrà tre tracce d’ispirazione country, la compilation “Okay, Enough Reminiscing” Hindsight is 20/20, My Friend, Volume Two uscirà per la prima volta in doppio LP 12″ per Creep Records e “Time & Season EP” uscirà su 45 giri per Dirtnap Records e conterrà due nuove canzoni, una ripescata dal periodo di “dorkrockcorkrod” e due cover degli anni ’60.

