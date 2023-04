TULLAMORE in studio!

I Tullamore, orgoglio della bassa padana Skinhead, ci fanno sapere attraverso i social che sono entrati in studio per la registrazione del nuovo disco, per quanto mi riguarda è una notizia bellissima perché la palude ha un estremo bisogno di qualche gioia.

ANNUNCIAZIONE. A distanza di 5 anni, rientriamo finalmente in sala di registrazione per dare vita al nostro quarto disco.

Abbiamo deciso di farlo assieme al nostro amico Riki, con cui ormai dieci anni fa registravamo il primo EP. “L’ANCORA”, così si chiamerà, è un ritorno a casa in tutti i sensi. È il racconto di un legame indissolubile con i luoghi in cui siamo cresciuti, con la nostra gente e le idee a cui ci teniamo aggrappati in questi tempi bui.

Radici solide che il tempo non può scalfire, valori che non si possono comprare, sentimenti e passione vera come quella che ci tiene assieme da ormai 15 anni. Seguiranno news e aggiornamenti. TULLAMORE

PALUDE CELTIC-PUNK.