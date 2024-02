TURNSTILE a Milano

All Things Live Italy presenta TURNSTILE. Torna in Italia per un’unica data uno dei progetti più innovativi della scena hardcore punk degli ultimi anni, mercoledì 19 giugno 2024 al Circolo Magnolia di Milano.

La musica dei TURNSTILE, in continua evoluzione, ha l’intento di abbattere barriere sia da un punto di vista sonoro che ideologico. Dopo l’EP d’esordio “Step 2 Rhythm” (2013) e il primo album “Nonstop Feeling” (2015), la band originaria di Baltimora (Maryland) dimostra il desiderio di ampliare i propri orizzonti nel 2018 con “Time & Space“, che li posiziona sotto i riflettori della critica: la prima collaborazione con Roadrunner Records viene inclusa tra i migliori album dell’anno da testate come The New Yorker, il New York Times, Rolling Stone, NPR, e GQ.

La vera e propria consacrazione a progetto di riferimento del movimento post-punk arriva nel 2021 con GLOW ON. Nel loro terzo LP, i TURNSTILE fondono il classico sound hardcore newyorkese, fatto di riff incendiari che pompano il sangue nelle vene, ritmi trascinanti, parti cantate viscerali, con influenze più morbide e nitide, influenzate dall’alternative rock, e una produzione più dreamy e riverberata. “Glow On” è il disco più ricco di sfumature e versatile, che vale alla band 3 nomination alla 65esima edizione dei Grammy Awards, seguiti da altrettanti intensi anni di tour come apertura per MY CHEMICAL ROMANCE, BLINK-182, e nei principali festival e palchi di tutto il mondo (Primavera Sound, Glastonbury Festival, Lollapalooza, Camp Flog Gnaw, Rock am Ring 2023, Coachella).

L’ultimo lavoro discografico, uscito lo scorso agosto, si intitola “New Heart Designs” ed è realizzato congiuntamente con i BADBADNOTGOOD: contiene versioni rielaborate di “Mystery“, “Alien Love Call” e “Underwater Boi“.

