UK SUBS e DEAD BOYS insieme per un 7″ di cover

Li abbiamo recentemente annunciati come headliners del Punkadeka Fest (PUNKADEKA Festival 25th anniversary | Circolo Magnolia Segrate (MI) | Facebook): gli Uk Subs, assieme alle leggende Dead Boys, sono protagonisti di un nuovo 7″ che vede una formazione composta da Charlie Harper (Uk Subs), Cheetah Chrome (Dead Boys), Alvin Gibbs (Uk Subs) e altri musicisti più giovani reinterpretare grandi classici del rock mondiale come Paint It Black dei Rolling Stones, Taxman dei Beatles e For Your Love dei Yardbirds.

Il 7″ uscirà per Cleopatra Records il prossimo 28 giugno.