Welcome To Dystopia: il nuovo album di Dan Vapid &The Cheats

Welcome To Dystopia è il nuovissimo album di Dan Vapid & The Cheats, registrato all’Encapsulated Studio di St. Louis e uscito lo scorso 23 settembre. Dan Vapid, già noto ai più per Screeching Weasel, Riverdales, The Methadones, Sludgeworth, The Mopes e Noise By Numbers dimostra ancora una volta cosa significhi scrivere un disco.

Dan Vapid: “Welcome To Dystopia” è un ritorno ad effetto e senza filtri alle basi del punk e del rock ‘n’ roll. Le canzoni si concentrano sulla pandemia, sul narcisismo maligno, sull’ascesa delle teorie complottiste, sull’isolamento e sui discorsi malsani che avvengono sui social network. “Faccio del mio meglio per vedere il bene quando posso, ma come società abbiamo raggiunto un punto di svolta che non va bene. Molte delle canzoni di “Welcome to Dystopia” riflettono questo malessere”.

Dan Vapid continua: “Il 2020 è stato l’anno più surreale che abbia mai visto in vita mia. Non avevo avuto quel momento “holy fucking shit” dall’11 settembre 2001, persino Rod Serling non avrebbe potuto realizzare l’episodio del 2020 di “Twilight Zone” nemmeno a volerlo.”

L’album è disponibile per l’ascolto qui: https://danvapidandthecheats.bandcamp.com/album/welcome-to-dystopia