Gli Zatopeks, i Jagger Holly e i Grade2 suoneranno al Punk Rock Raduno.

Le punk rock band inglesi e il power trio con membri di DeeCracks suoneranno in occasione della settima edizione del Punk Rock Raduno, che si terrà i prossimi 11, 12, 13 e 14 luglio all’Edoné.

Zatopeks, Jagger Holly e Grade2 vanno ad aggiungersi ai già confermati M.O.T.O., The Gores e The Jasons.

Per tutte le info:

PUNK ROCK RADUNO – HOME

Facebook

PUNK ROCK RADUNO 7 / Free Entrance | Facebook