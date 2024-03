Appuntamento il 5 aprile con: Superpunkifragilistichespiralinight

Il 5 aprile al CSA La Torre di Roma vi aspetta Superpunkifragilistichespiralinight, che NON si chiama Punk Rock Night. Assolutamente no.

Una serata dove i Twister, storica band Punk Rock romana, torneranno per un reunion show, poco dopo quello fatto a Brescia per i 15 anni dei Riccobellis. Per l’occasione Fabio, batterista originale dei Twister, si riunirà alla band per suonare un paio di pezzi insieme a loro! Insieme a loro sul palco gli amici The Ammonoids, compagni di Punk Rock capitolino e gli OBC, duo local Post-Punk che presenterà per l’occasione il suo primo EP.

La serata è organizzata per il compleanno di Mousy (ragazza del bassista dei The Ammonoids) e la line-up è stata scelta da lei.

Tra gli organizzatori: Dinomite Records (micro-etichetta romana specializzata in Punk, che sia melodico o hc, poco importa), Loops Studio (Studio di Latina dove registrano aprecchie band della regione Lazio, tra cui gli stessi The Ammonoids e Twister) e Rotten Inc. (storica organizzazione romana che ha in mano anche grossi eventi come Questa è Roma, Roma HC Fest e R-Evolution Fest).

La locandina è opera di Marcoabout.

“Perché si chiama Superpunkifragilistichespiralinight? Perché anche basta delle serate che in tutto il globo si chiamano Punk Rock Night. Cioè davvero, basta. Cringe.”