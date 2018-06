Astudillo Punk Rock (16 giugno 2018 – Astudillo/ESP)

Questo Live Report non può che partire con un ringraziamento grande come una casa alla crew dei tecnici dei Boikot (Karlos, Manolo & co,)! Perchè tant’è che se loro non mi avessero dato un passaggio da Madrid direttamente al festival e la mattina dopo la stessa cosa per il ritorno, o avrei speso un occhio della testa per i taxi o proprio non sarei potuto partire stavolta. Grazie, Family!!!

Insomma, parto alle 2 di notte da casa in direzione Aeroporto Bergamo, 2 ore di volo a Madrid, una mia Amica mi porta al punto d’incontro fissato coi ragazzi. Viaggio con pausa pranzo in direzione Astudillo. Il pomeriggio arriviamo in questo paesino di mille abitanti in provincia di Palencia. Che bellezza queste piccole location, i piccoli festival organizzati da gente che lo fa solo per passione e questa passione la respiri e la noti in ogni dove. Un festival in una palestra tipo quelle di una scuola dalle mie parti, mi mancava ancora nella mia lunga lista di location.

Passano le ore, poi si va a lasciare giù le cose in albergo, dopo una gran cena tutti insieme. Poi inizia il festival e finalmente vedo la prima volta live una band che volevo vedere da tantissimo tempo: le Yo No Las Conozco, Punk Rock band di Madrid composta da 5 donne. Viste le amicizie che mi legano da tempo ad alcune delle componenti del gruppo, da tempo ascolto la loro musica, soprattutto il nuovo disco „Istintos“ ma fin’ora tra una cosa e l’altra non sono mai riuscito a vedere il gruppo dal vivo. Il concerto parte subito forte, abbiamo da fare con gente che sa suonare e soprattutto che dimostra subito la carica giusta sul palco. La setlist contiene anche i miei pezzi preferiti della band, come „Raices“ e „Momentos“. C’è spazio anche per una bellissima cover della canzone „Salgo A La Calle“, suonata veramente alla perfezione. In chiusura sale sul palco anche tutta la crew dei Boikot per una canzone insieme. Insomma, davvero un gran, gran concerto delle Yo No Las Conozco. Carica, bravura dal punto di vista tecnico e soprattutto grinta e attitudine sul palco caratterizzano il loro live. Concerto da 10 e lode e alla prossima, speriamo sia presto!

Cambio palco ed è l’ora dei Boikot. La mia band preferita ormai l’ho vista in quasi tutti i possibili contesti. Dal mega festival con più di 50 mila persone al festivalino delle dimensioni più contenute. fatto sta che anche stavolta Juankar e compagnia fanno letteralmente tremare i muri. Sotto palco c’è subito il delirio ma vista la partenza con la bellissima „Hablaran Las Calles“ non mi aspettavo altro. Poi c’è spazio per i classici come anche per il bellissimo pezzo più recente „Jarama“. Solita chiusura splendida con „Grito En Alto“. Ska-Punk suonato veramente alla perfezione da gente che in ogni live ci mette la grinta, la passione e la voglia dei ragazzini che hanno appena iniziato a suonare. Top.

Dopo avrei tanta, troppa voglia di vedermi finalmente dal vico anche gli Ska-Punkers degli Oferta Especial. Ma stavolta la mia stanchezza mi gioca un brutto scherzo. Da un lato mi pare capibile che le energie vengano a mancare dopo più di 24 ore senza dormire. D’altra parte però mi chiedo veramente quando riuscirò finalmente a vedere un concerto di questa band che mi sono perso più e più volte. Ma un giorno ci rifaremo.

Si va a dormire giusto poco più di 3 ore. Sveglia e viaggio di ritorno fino a Madrid. I dovuti e sentitissimi ringraziamente a una meravigliosa crew per tutto l’aiuto tutt’altro che scontato in questa giornata lunghissima. Poi giusto al gate prima del volo per tornare a casa incontro casualmente gli Amici Juankar e Xabi dei Boikot. Una degna conclusione di un’altra fantastica giornata insieme a questa grande band composta prima di tutto da grandissime persone.

L’Astudillo Punk Rock è un festival meraviglioso – non la dimensione ma la passione fa bello un festival, i Boikot sono la solita certezza in tutto e le Yo No Las Conozco un altro gran, gran gruppo che spero di rivedere molto presto. Nos vemos pronto!!!