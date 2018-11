BAD RELIGION: “My Sanity” in streaming

Terzo nuovo pezzo rilasciato dai Bad Religion.

La storica punk band californiana ci presenta My Sanity, che potete ascoltare qui sotto.

Così come nel caso di The Kids Are Alt-Right e The Profane Rights of Man (gli altri due nuovi singoli lanciati da Greg Graffin e soci), non sappiamo ancora se My Sanity farà parte del nuovo album dei Bad Religion: restate sintonizzati!