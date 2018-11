CAUSA: Ventinove

Nuovo album per i pisani Causa.

La ska punk band toscana non è assolutamente nuova per quanto riguarda la scena punk rock toscana e ve ne abbiamo già parlato più e più volte.

“Ventinove” è un album completamente auto prodotto, registrato presso la gloriosa Westlink della provincia di Pisa (Shandon, Punx Crew, Chromosomes ecc ecc) e formato da 9 pezzi.

Ciò che ho più apprezzato durante l’ascolto di questo album è la velocità “noefxiana” di quasi tutte le tracce, a partire dalla iniziale Antifa, la cui intro riporta alla mente i Talco, probabilmente la band principe dello ska punk politicamente schierato, e la successiva Zero.

La traccia che preferisco è la numero 3, ovvero quella Venerdì che inizia con lo ska a cui i Causa sono affezionati ormai da anni per poi tramutarsi in punk rock bello e buono. Di grande impatto, sin dal primo ascolto, è il continuo gioco di voci presente in pezzi come Giostra, che riporta alla mente il caro vecchio ska punk dei primi anni 2000, La Belle Crise e Depistaggio.

Se amate lo ska/punk rock italiano e se siete auspicabilmente antifascisti, “Ventinove” è il disco che non può mancare nel vostro stereo.

Tracklist:

Antifa

Zero

Venerdì

SOS

Giostra

Welcome

La Belle Crise

Depistaggio

Nociva Città

Malato