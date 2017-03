CULT OF AURORA: IL VIDEO DI “WHITE LIGHT”

L’alternative rock band Cult Of Aurora ha pubblicato oggi un nuovo video tratto dal singolo “White Light”. Questo è il primo brano prodotto dalla band, nata dall’unione di intenti di musicisti già attivi nel panorama alternative nazionale.

Il video girato dal team Lucernafilms va a parlare di tutti quegli aspetti che gravitano attorno alle emozioni, come spiegato dal frontman Luca Lee Josh: “Questa canzone si basa su un avvenimento realmente accaduto nella mia vita, dove ho scritto un emozione, un’esperienza personale di intenso amore e odio verso una persona che è entrata a far parte della mia vita, non per mia scelta. Allo stesso tempo la canzone si focalizza sulle reazioni di persone a me molto vicine, creando e accettando un cambiamento in loro e in me stesso”.