Esclusiva Punkadeka: TRAVOLTAS al Punk Rock Raduno

La storica punk rock band olandese torna in Italia e lo fa all’interno del bellissimo contesto dell’Edoné di Bergamo, dove dal 13 al 16 luglio si terrà il festival punk rock dell’estate coi già da tempo confermati New Bomb Turks, The Queers, Nikki Corvette, Retarded, Peawees, La Crisi, Semprefreski, The Apers, Dog Party e Pale Lips.

Per chi non li conoscesse, i Travoltas nascono nel 1990 in Olanda.

Il loro sound è un mix tra i Beach Boys e i Ramones, tant’è che vengono chiamati da molti i Beach Boys del punk-rock.

La carriera discografica della band è stata molto prolifica (12 tra full length, Ep e raccolte) e questa primavera segnerà il loro ritorno con il nuovo album “Until We Hit The Shore”, successore dell’Ep “The Longest Way”, datato 2014.

Per tutte le info sul Punk Rock Raduno Vol.2:

evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/326114477759219/

pagina facebook ufficiale: https://www.facebook.com/punkrockraduno/

sito ufficiale: http://www.punkrockraduno.com/

http://www.otistours.com/

http://www.stripedmusic.com/

http://www.cornersoul.it/