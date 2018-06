Malasuerte Fi*Sud @ Sherwood Festival (21 giugno 2018 – Padova)

Un concerto infrasettimanale ognitanto! Parto dopo lavoro in direzione Padova e raggiungo facilmente lo Sherwood Festival. Sono la prima volta in assoluto a questo bel festival. La situazione generale mi piace da subito e personalmente la vedo paragonabile in certi versi a Radio Onda D’Urto a Brescia. Festival all’aperto con bancarelle ecc.

Gli Amici Malasuerte Fi*Sud che suonano sul secondo palco fanno il solito gran concerto. Portano in scaletta i loro classici come „Atene Brucia“, „AC Lebowski“ (a proposito ancora complimenti al C.S. Lebowski per la promozione in Promozione). Ovviamente c’è spazio anche per qualche canzone del nuovo disco come la bellissima „Fiore“.

La gente non è tantissima, ma quella che c’è è presa benissimo dall’inizio fino alla fine e dal primo all’ultimo presente. Si canta, si balla e ci si diverte. Purtroppo in Italia i numeri sono questi. Ma d’altra parte dico: per essere un giovedì, magari andasse tutte le volte così! Grande Malasuerte Fi*Sud, una garanzia in termini di bei live fatti di carica, energia e militanza sia sopra che sotto il palco.