PEARS/DIRECT HIT!: Human Movement

“Human Movement” rappresenta a parer mio uno dei tre migliori dischi usciti lo scorso anno. Come già sapete si tratta di uno split tra i PEARS e i Direct Hit!, tra le più interessanti e attive punk band della scuderia Fat Wreck Chords.

Lo split si forma di 12 pezzi, 6 per band e si apre con il lato Direct Hit!. La punk rock band di Milwaukee sforna 6 tracce chesi dividono tra delle vere e proprie sfuriate quasi HC (You Got What You Asked For e Nothing) e tracce più melodiche e più punk rock (Bllood on Your Tongue, Open Your Mind e Shifting The Blame, pezzo che si fa preferire per il sing along contagioso del ritornello). Bella anche la cover dei PEARS, quella You’re Boring molto in linea con l’originale.

I PEARS, anche in questa occasione si dimostrano dei maestri nell’alternare parti melodiche a parti più tirate e urlate: già Hey There, Begonia mi fa da testimone, mentre il punk rock si fa strada in pezzi come Ardous Angel. Il resto del lato B è una mescolanza di hardcore e hardcore melodico (penso soprattutto a Mollusk’s Mouth dalle chitarre in stile Propagandhi, alla velocissima Misery Conquers The World e alla conclusiva Never Now). Infine The World is Ending (Sorta) è una cover dei Direct Hit! decisamente più originale della You’re Boring di cui abbiamo parlato precedentemente, anche solo per il mini medley con Heart Shaped Guitar dei Masked Intruder (che vede la partecipazione di Maura dei Mixtapes).

Split consigliatissimo, una delle migliori uscite recenti della sempre meravigliosa Fat Wreck Chords.

Tracklist:

Lato A, Direct Hit!:

You Got What You Asked For

Blood on Your Tongue

Open Your Mind

Shifting The Blame

You’re Boring

Nothing

Lato B, PEARS:

Hey There, Begonia

Mollusk’s Mouth

Ardous Angel

Misery Conquers The World

The World is Ending (Sorta)

Never Now