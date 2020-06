Duff Records Vol. 2 è fuori!

Una compilation punk-rock. Nel 2020. Che parte dall’Italia per arrivare fino agli States e al Brasile. Dopo il primo capitolo pubblicato poco meno di un anno fa, è fuori Duff Records Vol. 2. L’etichetta calabrese torna a scandagliare i bassifondi del punk nostrano, senza rinunciare a qualche “chicca” dal sapore internazionale. Tutte le 21 tracce della raccolta sono state sfornate nel 2020 e in quattro casi parliamo di brani inediti.

Spicca la presenza dei PEARS: la band americana fondata dal frontman Zach Quinn e dal chitarrista Brian Petrus agli inizi del 2014 è uno dei gruppi rivelazione dell’attuale scena punk-hardcore mondiale.

Per la mitica Fat Wreck Chords i Pears hanno da poco rilasciato il loro ultimo disco, intitolato appunto Pears. E proprio dal self-titled album è estratto “Cynical Serene”, presente nella compilation.

In Duff Records Vol. 2, con il loro ultimo singolo “Il vuoto“, ci sono anche gli RFC.

Con questo brano, pubblicato lo scorso marzo dopo un lungo periodo di pausa, la band ska punk casertana ha celebrato i propri venti anni di carriera, scanditi da concerti su e giù per lo Stivale.

Ancora più longevi sono i BURNING HEADS, che appaiono nella raccolta targata Duff Records con il rifacimento di “Amoeba” degli Adolescents. Il brano (realizzato con Bender e Dudu degli Speed Jesus) è contenuto nell’album di cover “UNDER THEir INFLUENCE”, pubblicato dalla storica band di Orléans ad aprile e disponibile in download gratuito.

Anche quest’anno la veste grafica della compilation, ispirata al mondo dello sci-fi, è curata dal fumettista Tommaso Eppesteingher. E, così come nel Vol. 1, non potevano mancare le band italiane del roster Duff Records: ACROSS, BACK FROM THE GRAVE, BOOGIE SPIDERS, EL TERRIFIC, GIORNI DI GLORIA, KJÜMMO, SOUNDEEP, SUPERQUARK e T-REX SQUAD. La canzone “Una vita di successo” dei Duff è stata reinterpretata in chiava acustica dal frontman del gruppo calabrese Totonno Nevone, che ha curato anche il mastering della compilation presso i Duff Records Studios.

Altri “ospiti” della raccolta sono i MALVINA (Brasile), i BACKDROP FALLS (Brasile), i BOIDS (Canada), gli F.O.D. (Belgio) e le band italiane 7 YEARS, MENAGRAMO, PDD e SECOLI MORTI.

La compilation è disponibile in formato cd digipack ed è possibile ordinarla tramite i canali social Duff Records.

TRACKLIST

SUPERQUARK – Karaoke

BOIDS – Night Night

GIORNI DI GLORIA – Giorni di Pura Follia

MALVINA – Biped Goodbye

BACK FROM THE GRAVE – Empty Show

F.O.D. – Thirtysomething and Counting

PEARS – Cynical Serene

7 YEARS – The Party is Over

SOUNDEEP – Picture & Frame

KJÜMMO – Angelina

MENAGRAMO – Like Dynamite

EL TERRIFIC – Testa Bassa

BOOGIE SPIDERS – Goodboy

RFC – Il Vuoto

SECOLI MORTI – Sospeso a Metà

T-REX SQUAD – Urss

BACKDROP FALLS – Big Lie

PDD – Fasciolicesimo

TOTONNO DUFF – Una Vita di Successo

ACROSS – L’Odore della Pioggia

BURNING HEADS – Amoeba