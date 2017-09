Seconda reunion per i MISFITS

Dopo la reunion del Riot Fest del 2016, i Misfits hanno annunciato che il prossimo 30 dicembre si esibiranno al The Forum di Los Angeles per quello che sarà il loro unico concerto del 2017 in formazione originale.

Proprio così, la line up della storica punk band sarà questa: Glen Danzig, Jerry Only e Paul Caiafa (meglio conosciuto come Doyle Wolfgang Von Frankenstein), più Dave Lombardo alla batteria.

In apertura ai Misfits ci saranno Alkaline Trio e Discharge.

Se siete da quelle parti, non fatevi scappare questa occasione unica.