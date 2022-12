Lester Greenowski – Carpenter’s Cult

A fine anno scorso vi avevamo dato notizia dell’uscita del singolo di Lester “Halloween”, che sarebbe stato parte di un concept album incentrato sui film di John Carpenter…beh ora il disco è uscito, e come sempre con Lester è meglio se ve lo andate ad ascoltare (e possibilmente a comprare).

Innanzitutto due robe su Carpenter per i lettori meno cinefili: trattasi di uno dei migliori registi (principalmente horror ma non solo) della storia, che ha girato una quantità assurda di classici e film imprescindibili per chiunque ami le immagini in movimento.

Per i titoli dei suoi film basta guardare la tracklist di questo cd e sono tutti lì in bella vista, omaggiati dal nostro punk rocker emiliano preferito:

Halloween, Christine – la macchina infernale, Essi Vivono, Grosso guaio a Chinatown, Vampiri, La cosa, 1997 – Fuga da New York, Fog, Il seme della follia, ecc…sono tutti qui, raccontati e cantati col classico punk che tende a volte al rock’n’roll (“Christine”) a volte al malinconico (“Prince of darkness”) a volte ai Misfits (“Halloween”) ma sempre super efficace e ben scritto.

Prodotto da Rocketman Records

