TRE VOLTE DIECI, il nuovo album de Gli Ultimi

Sapevamo che Gli Ultimi si erano chiusi in studio per la registrazione del loro nuovo disco, beh ora è tutto pronto! Registrazioni finite e pezzi nelle sapienti mani di Valerio Fisik per la pennellata finale di quello che, ci metto la mano sul fuoco senza aver ascoltato nemmeno una nota, sarà un autentico capolavoro. Lo capisco da come ne parlano loro ogni tanto sulle loro pagine FB, ma soprattutto ho visto come me ne parlava il Maestro Roberto’ l’ultima volta che sono andato a trovarlo. Intanto accattatevi la copertina!