Vinci i biglietti per DESCENDENTS, ME FIRST & GIMME GIMMES e THE MANGES

Vinci i biglietti per DESCENDENTS, ME FIRST & GIMME GIMMES e THE MANGES

Punk news A cura di |

31 Condivisioni Facebook Twitter

Pronti per l’11 Giugno?

Hub music factory in collaborazione con Punkadeka.it mette in palio i biglietti per assistere gratuitamente all’unica data italiana di DESCENDENST con ME FIRST AND GIMME GIMMES e THE MANGES. 11 Giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni. Clicca qui per partecipare!





Condividi questa pagina!



31 Condivisioni Facebook Twitter