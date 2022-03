BAY FEST 2022 : Annunciate le lineup dei singoli giorni

L’attesa è finita, fuori il programma delle quattro giornate più esplosive dell’estate!!!

Con l’aggiunta dei No Fun at all che porteranno sul palco il loro skate punk svedese e con un headliner ancora da annunciare è stata definita la lineup dei singoli giorni che andrà a completarsi con le band opener e gli artisti dell’acoustic stage!!!

11 AGOSTO : BAD RELIGION – FLOGGING MOLLY – BOUNCING SOULS – FLATLINERS – GET DEAD

12 AGOSTO : ????? – MILLENCOLIN – SATANIC SURFERS – H20 – THE LAST GANG

13 AGOSTO : THE HIVES – CIRCLE JERKS – NO FUN AT ALL – STRUNG OUT – RAW POWER

14 AGOSTO : ANTI-FLAG

Ma non è tutto… quest’anno ci si potrà tuffare dentro al BAY FEST, ma letteralmente… con il primo POOL PARTY, il più punk che la riviera romagnola abbia mai visto!!

Il Pool Party (A posti limitatissimi) Domenica 14 Agosto con di DJ Set e Special Guest Tba @Mapo Club

*L’ingresso al POOL PARTY è compreso nel biglietto per l’intero festival 2022 (fino ad esaurimento posti!) o acquistabile singolarmente!

**Per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di supportare Bay Fest, mantenendo validi i biglietti per l’intera edizione 2020, l’ingresso al primo POOL PARTY di Bay Fest, è incluso

Tutte le info su : https://www.facebook.com/events/2486882995358987

Biglietti disponibili : https://www.ticketmaster.it/artist/bay-fest-biglietti/1067282?fbclid=IwAR0PJ6XKjo-SRFvhK8y4CxtHv4kDnOAaCmLsHmdukDW8pjhryEhT3fXKJsg