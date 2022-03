CHIXDIGGIT! e DISCOMFORT CREATURE al PUNK ROCK RADUNO

Doppio annuncio per i ragazzi del Punk Rock Raduno. Alla già nutritissima line up (Methadones, Geoff Palmer, Lone Wolf, Dan Vapid and The Cheats, Stinking Polecats, Baby Shakes e molti altri) si aggiungono Chixdiggit! e Discomfort Creature. I primi non hanno certo bisogno di presentazioni, i Chixdiggit! sono da anni nel circuito punk mondiale, tra i più conosciuti del giro pop punk, mentre i Discomfort Creature sono una punk rock band che si divide tra la Svizzera e Denver, con un certo Chris Fogal alla voce.

