DISTRUGGI LA BASSA: PLAKKAGGIO ultimo nome della line up 2022

La line up del Distruggi la Bassa Fest 2022 si chiude con l’annuncio dei Plakkaggio, paladini del punk hc/metal romano.

I Plakkaggio vanno ad aggiungersi alla forse più bella e completa line up di sempre per il festival punk hc per eccellenza che si terrà i prossimi 29, 30 e 31 luglio in provincia di Ferrara.

Ma non è finita qui. L’organizzazione ha annunciato che fino al 3 maggio prossimi l’abbonamento per tutti e 3 i giorni di festival (incluso il campeggio per 2 o 3 notti) sarà al prezzo speciale di 40 euro.

DLB FEST 2022 // 3 DAYS PASS (3 DAYS OF FEST – INCL.CAMPING for 2 or 3 days ). at Distruggi la Bassa Festival, Gambulaga (Ferrara) on 29 Jul 2022 (musicglue.com)

(1) DLB Festival | Facebook