30 anni di Linea: la band in studio per il nuovo disco

Mi pare ogni tanto di aver detto e scritto che i Linea sono in cima in solitaria tra le mie preferenze, quest’anno la Combat Rock band milanese compie 30 anni e per l’occasione Gimmy, Brat, Silvio, Pheb e Massimo sono al lavoro per un nuovo disco, non si sa ancora nulla, ne tanto meno quando uscirà, ma francamente non sto nella pelle e anche se so di essere di parte, sono certo che sarà bellissimo…30 anni dei “miei” Linea, stay tuned!