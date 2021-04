3,2,1…. quarto episodio di A WAY OF LIFE, il podcast da ascoltare sulla vostra app preferita! In questa puntata Rude dei Ghetto84 vi intratterà con: Coru & Figau, Zeman, The Radsters, New Real Disaster, Lumpen, Pulp Stories : la Rapina stile Toto´subita da Rude a Barcellona, The Offenders, the Lickshots, Malagang, Mad Rollers, La Kinky Beat, Pulp Stories : l’organizzatore di Concerti in Passamontagna, Last Resort



Ascoltatelo dalla votra app preferita:



Ascolta su Spotify

Ascolta su Google Podcast

Ascolta su Amazon Music /Audible

Ascolta su Podcast Addict

Ascolta su YouTube

Ascolta su MixCloud

Ascolta su IHeartRadio

Ascolta su Podcasher

Ascolta su Deezer

Ascolta su Spreaker

Ascolta su JioSaavn