Album solista per Gregor Barnett, voce e chitarra dei Menzingers.

“Don’t Go Throwing Roses In My Grave” uscirà in digitale il 18 febbraio prossimo, mentre per la versione in Lp dobbiamo aspettare il 18 marzo (Epitaph Records).

Qui sotto potete ascoltare e vedere il video della title track.

Qui il pre ordine:

Gregor Barnett – Shop the Epitaph Records EU/UK Online Store | Official Merch & Music (kingsroadmerch.com)