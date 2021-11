A.S.E. (Anno Senza Estate): Racconti e Canzoni

Mi capita spesso di ritrovarmi in certe canzoni ed in certe situazioni, la vita di provincia qui nel nebbioso nord ovest la comprendono in pochi, ed ancora meno la sanno raccontare bene come gli Anno Senza Estate del sommo Paolo Merenda, che in questo disco ci prendono per mano in un viaggio indietro nel tempo, fatto di motorini che ti rendevano la persona più libera ed indipendente della galassia, giostre, figa vista col binocolo, i fumetti di Alan Ford e un sacco di cazzate punk, con una genuinità ed un’atmosfera che pare di sentire l’odore della nebbia, svetta su tutte, a mio parere sia ben chiaro, “Controvento”, pura poesia…atmosfera resa magica da sonorità che non sono tanto le mie ma che mi piacciono tantissimo e lo stanno diventando, blues, country e folk rock, tutte radici possenti sulle quali poi è stata costruita anche parte della nostra scena, suonato benissimo e con grande stile, con la difficoltà della presa diretta, complimenti.

Allegato c’è anche un libricino coi testi delle canzoni, i credits, e 30 racconti dentro i quali è impossibile non perdersi, racconti veloci come le corse in bicicletta, alcuni totalmente fuori di testa, altri peggio, ma che si lasciano leggere con piacere.

Registrato come detto in presa diretta, mixato e masterizzato da Federico Pennazzato, prodotto da Mastice Produzioni e Ostia Records.



Tracklist:

01. realtà del sogno

02. giornata da leoni

03. luna park

04. 80cc.

05. Mesopotamia

06. estate ’93

07. controvento

08. villaggio Shangai