“Demos Demos Demos! New album taking shape!”

Con questo breve messaggio apparso sulla pagina Instagram ufficiale, gli Tsunami Bomb hanno annunciato l’inizio dei lavori per il nuovo album, il successore di “The Spine That Binds” del 2019, ultimo album pubblicato, mentre il 45 giri “Dead Man’s Party” risale a pochi mesi fa.

Non ci resta altro che attendere ulteriori news.