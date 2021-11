All Coasted, nuovo singolo “Lonely Wolf” con la California nel cuore

Tornano gli All Coasted con un nuovo singolo da ginocchia sbucciate, “Lonely Wolf” ha infatti il sound giusto per una heavy ratation ideale per i pomeriggi passati allo skatepark. A due anni dal long play “Time flies when you’re Drunk” la band ritorna con un pezzo che fa spingere forte la tavola che nonostante tutto porta con se un testo particolarmente introspettivo. La track è stata registrata e mixata presso Produzioni Fantasma da Andrea Rigoni (Derozer).

Ascoltatelo qui:

Nati nel 2015 a Vicenza ma con la California nel cuore gli All Coasted si ispirano alle punk band degli anni ’80 e ’90 originarie della West Coast. Con due EP ed un long play all’attivo la band ha condiviso lo stage con noti nomi della scena nazionale ed internazionale. Nel 2019 si sono esibiti sul palco del Bay Fest come opening per Frank Turner, Sick of It All e NOFX.