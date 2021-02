AMOS AND THE RUERS: Dritto Dentro

6 tracce di fottutissimo rock’n’roll, quello che ti fa ballare anche se sei un gatto di marmo, quello che ti entra nelle vene assieme ad una buona dose di alcolici fino a tarda notte, ecco l’impressione che mi ha lasciato “dritto dentro”, stralci di vita romanticamente raccontanti da una voce profonda ed intensa, supportata da arrangiamenti frizzanti e trascinanti che vanno dal punk rock frenetico di “fakes stay away” con l’angelica voce di Irene (Viboras) al purissimo r’n’r di “sortilegio” e la mia preferita “paradiso fantasma”, fino al country dell’altrettanto gradita “meglio la croce”.



Insomma un EP dalle tante sfaccettature ma con la comune voglia di far ballare e sudare tutti i presenti in sala, che si discosta un po dai miei canoni, ma che devo essere sincero, mi ha catturato e lo sto ascoltando in loop da un pò.



Cantato sia in italiano che in inglese, e se i pezzi in inglese hanno un’impronta più americana e rendono maggiore giustizia ad una bella voce, preferisco i pezzi in italiano che hanno quella marcia in più nostrana e verace, e mi sembrano più intriganti e particolari, parere mio personalissimo senza nulla togliere, come già detto, al resto del disco che mi pare un buon disco.

Prodotto da Amos & the Ruers, registrato e mixato da Fabio Intraina presso il Trai Studio di Inzago.



Tracklist:

01. sortilegio

02. baby demon (in the silver pants)

03. Betty Betty

04. meglio la croce

05. fakes stay away (feat. Irene – Viboras)

06. paradiso fantasma