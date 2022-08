Andrea Rock and the Rebel Poets al Revel Summer Festival (Treviglio, 16/07/22)

Di ritorno da un gita al fresco dei piani di Bobbio io ed i miei amici decidiamo di fermarci a recuperare un po di caldo a Treviglio, dove si tiene il REevel festival che fa esibire artisti come Vallanzaska, Joe Bastianich skinhead (che dicono faccia i Nabat dopo essere stato al Questa è Roma, controlleremo meglio) e Gianluca Grignani, ma a me interessava vedere dal vivo Andrea Rock and the Rebel Poets, che dopo lo splendido disco che abbiamo appena recensito qui volevo assolutamente vedere sopra un palco, secondo me il posto migliore per goderseli è il classico pub fumoso e caldo, ma è estate e ci accontentiamo di una festa della birra all’aperto con un palco bello grosso.

Dopo la consueta e piacevole chiacchierata con Andrea e la sessione di foto dementi che mia figlia che lo adora lo obbliga a fare, i poeti ribelli fanno un breve sound-check, vedo come annunciato che alla seconda chitarra ci sarà quel bel fiö del Veronal, già chitarrista degli Andead, c’è pochissimo al momento sotto al palco, però appena attaccano con l’intro in tanti si sono spostati sotto per ballare e divertirsi, ed i Rebel Poets accolgono la sfida sparando a raffica quei bellissimi racconti irlandesi suonati magistralmente, “on the brinks”, “Brothers”, “Punk Rock saved my soul”, “a drink with Shane McGowan” perfette e senza una sbavatura, perlopiù fanno i pezzi nuovi con qualche comparsata del lavoro precedente, sul palco si divertono e sorridono, tirano dritti per più di 1 ora di sano e robusto folk rock con qualche pausa per spigare all’ormai folto pubblico quale storia stanno per ascoltare, c’è anche spazio per un encore con la bellissima versione di “Samarcanda” e la conclusiva “the Parting Glass” prima di congedarsi tra i tantissimi applausi.

Beh devo dire che ho fatto bene ad insistere con i miei amici per venire fino qua, ah ma non ho detto che prima sono dovuto tornare nella bassa padana a prendere la reflex, altrimenti come facevo a fare le solite foto orrende?