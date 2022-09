Nuova puntata di “Punk On The Rocks” sulle frequenze di Radio Città Aperta!

Settima puntata per Punk on the Rocks, rubrica di Rocktrotter con Eleonora Tagliafico su Radio Città Aperta, completamente dedicata al punk.

Dalle 18 alle 20 oggi, lunedì 5 settembre 2022 ci saranno le interviste per:

– “Margini” film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti in uscita al cinema giovedì 8 settembre.

Le interviste saranno al regista/sceneggiatore Niccolò Falsetti e allo sceneggiatore/attore Francesco Turbanti; si parlerà anche di Margini Fest, il cui primo appuntamento sarà a Parco Schuster, Roma l’8 settembre con incontro con cast e regista e live di: PEGS, No More Lies, Iena, Gli Ultimi, Klaxon.

–Roma Hardcore fest vol.1, che si terrà sabato 10 settembre al Casilino Sky Park

Le interviste saranno agli organizzatori della Rotten Inc. Fabrizio Il Marinaio, Alessandro Teschio in collaborazione con Dinomite Records (per la quale sarà presente Yari Caramore). La line-up del festival comprende: Booze and Glory, Hood Crew 1989 (Growing Concern reunion), Plakkaggio, Short Fuse, No More Lies, Failed, Mind Knot, Inerdzia, Krangs, Gasse

Ingresso €10

Nella puntata si ascolteranno brani prevalentemente punk/ hardcore e si parlerà di 3 appuntamenti da non perdere a Roma durante la prossima settimana, con la media partnership di Radio Città Aperta:

•Doppio appuntamento con la presentazione e proiezione di “Se ho vinto, se ho perso”, film documentario di Gian Luca Rossi sulla storia dei Kina, storica band hardcore valdostana; dopo la proiezione ci sarà un’intervista/chiacchierata tra Gianpiero Capra, bassista della band e Eleonora Tagliafico

-giovedì 15 settembre al pub Friccicore, Roma Centocelle h18, via delle Acacie,14

appuntamento durante il quale sarà presente anche Mikema, chitarrista dei Calzeeni

-sabato 17 settembre all’Officina Dinamo, Viterbo h17 con i ragazzi del Tuscia Clan, via del Suffragio, 18

•Sabato 17 settembre al Wishlist, Roma h 21, in via dei Volsci 126 B, ci sarà il release party con i Rejoyce/Rejoice (Emo/Pop punk Roma) organizzato da Weird Side, che presentano il loro album “From Ghost to Ghost” (coprodotto da Weird Side, NoReason Records, Flamingo Records); sul palco anche I Like Allie (emo/punk/indie Milano), Barbed Wire (Emocore/alternative Roma).

Ingresso €6