Per chi non l’avesse ancora saputo, il lato “italiano” dello split The Queers / The Manges è disponbile per lo streaming.

Potete ascoltarlo qui di seguito in attesa dell’uscita del loro prossimo lavoro al momento sotto le mani della produzione e mixaggio di Lorenzo Moretti e Danilo Silvestri (rock’n’roll Giuda) : PUNK ROCK ADDIO.

Acid Beaters by The Manges Acid Beaters by The Manges