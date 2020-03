Novità in casa Bay Fest: aggiunti Refused, Bouncing Souls, No Fun At All e Dune Rats.

Le 4 punk band vanno ad aggiungersi ai già confermati Bad Religion, Anti-Flag, Strung Out, Circle Jerks, Satanic Surfers e Sum 41.

Il festival si terrà al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (Rimini) i prossimi 15, 16 e 17 Agosto.

Per info:

https://www.bayfest.it/

https://www.facebook.com/BayFestSummer

https://www.facebook.com/events

https://www.hubmusicfactory.com/