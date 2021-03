Ecco la nostra pillola del giorno per combattere noia e paranoia di questa nuova edizione di clausura forzata. I Because the Bean hanno caricato tutto il repertorio su Spotify: La catena umana (album del 2008), Indifferenza nera (7” del 2012) e l’ultimo album Venus in Pain (2015). Tra una pennica e l’altra, tenetevi arzilli e incazzati con del sano punk-hardcore emiliano!

https://open.spotify.com/artist/4UP4fr1iKQXOgmiW1oQ6kU?si=BCOtBOMfSiS8zQXBz8PWAA

https://www.facebook.com/becausethebean/?ti=as