THE LAST GIG: il gioco da tavolo punk hardcore

Il mondo del gioco e quello del punk rock si sono molte volte avvicinati, ma mai come con The Last Gig: il gioco da tavolo che ci farà vivere la vita in tour delle punk, hardcore e rock’n’roll band.

Il gioco è stato ideato da Dario Maggiore (meglio conosciuto come Dr. Pepper), noto illustratore nonché chitarrista della storica hardcore band milanese La Crisi. (I piùanziani se lo ricordano come moderatore del forum di Punkadeka)

Il bellissimo ed originale gioco da tavolo è disponibile in pre-ordine su Kickstarter:

The Last Gig (Canceled) by Domm Factory — Kickstarter

Questo il trailer di presentazione:

La colonna sonora di questa uscita è affidata ad Andrea Manges e i suoi Veterans con il pezzo The Last Gig: