“Better Call Boogie Spiders”, il nuovo video dei Boogie Spiders

Ironia, buona musica e aggregazione. In “Better Call Boogie Spiders” c’è tutto questo, c’è tutto il Rock’n’Roll del decennale Powertrio milanese. “Better Call Boogie Spiders”, già disponibile su tutte le principali piattaforme streaming, è il primo brano estratto dall’album “Inner Gold”, il quarto disco dei Boogie Spiders, in uscita a novembre via Duff Records.

In attesa dell’uscita di “The King of Kings”, il secondo singolo estratto da “Inner Gold”, i Boogie Spiders hanno pubblicato il videoclip di “Better Call Boogie Spiders”, realizzato in collaborazione con i giovani videomakers di Cineclope.

Nel video c’è tutto lo spirito del gruppo milanese, che fa del divertimento e del coinvolgimento del pubblico il proprio marchio di fabbrica. In stile Gosthbusters, i Boogie Spiders si propongono come la perfetta soluzione contro la noia delle feste ingessate, tutte selfie e poca sostanza. Facendo il verso alle sonorità del momento, a un certo tipo di musica noiosa e a basso coefficiente di aggregazione. Come a dire «se vuoi davvero fare festa e perdere le inibizioni, serve del sano Rock’n’Roll».

Nel video – a cui hanno partecipato, tra gli altri, alcuni componenti di Viboras, Glory Hall e Go Go Ponies – non mancano le citazioni. I Boogie Spiders irrompono nella festa come i Beastie Boys in “(You Gotta) Fight for Your Right (to Party)” del 1987. E l’idea di cambiare volto alla serata viene suggerita da uno spot televisivo in cui Gallo, il cantante, ricorda molto Saul Goodman, l’avvocato di “Breaking Bad” e, appunto, “Better Call Saul”.