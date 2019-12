“Black Christmas” – il nuovo EP dei The Beatersband

Forti del buon risultato ottenuto con il loro primo cover/album “VOL UNO”, tornano a distanza di pochi mesi i punk rock&roll The Beatersband con il nuovo EP dal sapore natalizio.

“Black Christmas” è il titolo del nuovo mini/lp, uscito in digitale l’8 ottobre e il 16 in CD.

Oltre ad una traccia inedita, appunto “Black Christmas”, contiene tre grandi successi del passato: “Frosty the Snowman” di Steve Nelson, “Rudolph the red nodes Reindeer” di Robert Lewis May e “Rockin around the Christmas tree” di Johnny Marks.

L’EP è un buon seguito del loro album di debutto, i The Beatersband hanno mostrato una grande maturità e crescita sia musicale che compositiva grazie all’evoluzione del sound sempre più r’n’r e alle loro abilità creative. Se c’è qualcosa poi che può risultare difficile oggi come oggi, è fare qualcosa di originale in un genere tutt’altro che originale.

In un ambiente molto prolifico troviamo questa band che risulta essere un’ eccezione alla regola, presentando un EP dai toni rockeggianti che richiama per certi versi la pura tradizione a stelle e strisce. I singoli brani di “Black Christmas” sono ben scelti e ben incastonati e danno forma ad un EP dal sapore dolce le cui aspettative risultano essere molto alte. Ogni brano potrebbe essere benissimo un singolo e tutto regge e fila liscio senza intoppi di vario genere.

Ci auguriamo in conclusione che i 3 della Rosignano Solvey non si perdano per strada e che possano continuare a credere nel loro progetto.

Buon Natale!!