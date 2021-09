Bull Brigade: guarda il nuovo video “Ultima Città” tratto dal nuovo album in uscita

Dopo aver incendiato l’estate con il singolo di anteprima “Quaranta”, che vede come ospite alla voce Roddy Moreno (frontman della leggendaria punk band britannica The Oppressed) e dopo aver esplorato la propria espressività artistica con un inedito tour in acustico in varie città dello Stivale, i Bull Brigade tornano alla ribalta con un nuovo sensazionale singolo, “Ultima Città”.

GUARDA IL VIDEO:

Il brano è accompagnato da un video diretto da Giuseppe Garau, con l’aiuto regia di Giacomo “Josh” Giorgi, girato ovviamente nella città che è la culla e casa della band, Torino.

“Ultima Città” si propone come un ulteriore assaggio e prova del potenziale che l’album di prossima uscita dimostra di avere.

Eugy, cantante del gruppo, racconta come è nato il brano, e come da pensieri tormentati e tumulti personali possa nascere qualcosa di vero, sincero, diretto e intenso come questo singolo.

“Dopo un periodo di crisi in cui avevamo fermato le attività live dei Bull Brigade, nell’ottica di riordinare le idee e capire se avevamo la forza e le motivazioni giuste per continuare, ho cominciato a pensare a cosa sarebbe stata la mia vita senza questo progetto, al quale ho dedicato tutto me stesso.

E’ iniziato così questo viaggio immaginario nel quale ho fatto mille ipotesi rispetto a come sarebbe stato il mio ritorno tra i miei fratelli e tra la mia gente.

Ultima Città racconta con i filtri classici dei Bull Brigade quel vizio fottuto di chi parte sempre, perché fondamentalmente sogna sempre il ritorno , fianco a fianco con i ragazzi dell’ Ultima Banda fino all’Ultima Città”

Il nuovo album “Il fuoco non si è spento”, è in uscita Venerdì 1 Ottobre 2021 ed è edito dall’etichetta tedesca Demons Run Amok Entertainment, un peso massimo a livello europeo per quanto riguardano le sonorità punk, hardcore e metal.

I preorder del disco sono partiti e sono disponibili qui: https://www.motorcityproduzioni.com/bull-brigade-il-fuoco-non-si-e-spento/



Tracklist:

– Ultima Città

– Cuori Stanchi

– Quaranta (feat Roddy Moreno, The Oppressed)

– Il Fuoco Non Si È Spento

– Ansia (feat Samall, Slander)

– Strength For Life

– Sommersi (feat Fabio, Arsenico)

– Partirò Per Te

– Anche Se