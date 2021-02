Live at Toby’s House: primo concerto in streaming per gli H2O

A più di un anno di stop ai concerti, gli H2O di Toby Morse sono pronti a riportare un po’ di musica live con un evento in streaming. La band sarà in diretta Venerdì 26 Febbraio alle 5pm PST (le nostre 2 del mattino) dal garage di Toby, per l’occasione di nuovo insieme al fratello Todd Morse (ad oggi chitarrista degli Offspring). Ma niente pericolo: la diretta rimarrà disponibile per 48ore anche per noi amici oltreoceano.

L’evento nasce in collaborazione con Liquid Death, brand dichiaratamente ironico che promuove “acqua in lattina 100% riciclabile”, rendendo di fatto la bevanda più salutare al mondo “inutilmente divertente come i brand non salutari di energy drink, birre, patatine e caramelle”.

Sul sito di Liquid Death è possibile acquistare il biglietto (volendo anche insieme al poster dell’evento) a partire da 12$. Per ogni biglietto venduto, 1$ sarà devoluto al progetto “Thirst Project”.