COOL KIDS MUSIC: si parte coi MENAGRAMO

Partirà venerdì 31 marzo dal capoluogo campidanese la due giorni che vedrà il duo lombardo infiammare i palchi sardi. Per la prima delle due date, organizzate da Cool Kids Music, i Menagramo saranno ospitati dal Bodie Art Vol. 2 (Via San Giovanni 252 Cagliari) e il giorno successivo faranno tappa allo Streetbeat Festival (San Sperate).



Il mini tour sardo si concluderà invece sabato 1° aprile in occasione dello Streetbeat Festival a San Sperate in cui si alterneranno sul palco con Mele Marce (Reggio Emilia punk), The Colvins (Cagliari Punk Rock), C4 (Oristano Oi! Core) e altre local bands.

I Menagramo sono un duo folk punk brianzolo attivo dal 2016 composto da Walter (voce e chitarra) e Enri (voce, percussioni e washboard). Hanno all’attivo diversi EP autoprodotti, un album (Ribcage – Professional Punkers 2020) e più di 150 di concerti tra Italia ed Europa. Nel 2022, oltre che il primo tour negli USA, arriva la collaborazione con Wild Honey Records, che raccoglie il primo disco “Ribcage” e quattro bonus registrate durante la pandemia in un’unica uscita su vinile.

Cool Kids Music. Nata dalla passione per la musica e per l’essenza del PUNK! L’obiettivo di cinque

amici di vecchia data di Cagliari è quella di dar vita ad una nuova scena musicale in Sardegna che

unisca nuova e vecchia guardia.

Organizzazione di concerti, booking, tour e promozione di nuove realtà in Sardegna e all’estero.

Per info:

Cool Kids Music ([email protected])

www.facebook.com/CoolKidsMusicSardinia