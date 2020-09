Descarrila: primo singolo per i Talco Maskerade!

DESCARRILA è il primo singolo dall’album LOCKTOWN che uscirà a gennaio 2021.

Canzoni mixate e prodotte da Nicola Maragnon e Tomaso de Mattia al Nano Studio e masterizzate da Marc Boria all’Estudis Labedoble.

Cos’è Talco Maskerade?

E’ il nuovo side project con cui i TALCO rivedranno alcuni dei momenti più salienti della loro discografia in formato acustico, esplorando nuove sonorità. Un ottimo modo per rimanere attivi mentre il prossimo album, Video Game, finisce di cuocere e fa una pausa in attesa del ritorno alla vecchia normalità.

“Il Covid-19 ha avuto e ha un enorme impatto sulla nostra vita quotidiana. Non solo a livello personale o individuale, ma anche a livello globale. La vita come la conosciamo è cambiata. Le nostre routine sono state sconvolte, le regole sociali sulla distanza, indossare maschere in pubblico o persino il blocco di intere aree sono diventate la nuova realtà, nessuno avrebbe potuto immaginare all’inizio del 2020.” Talco

“Ovviamente, il Covid-19 ha anche influenzato in larga misura i nostri piani: si prevedeva di pubblicare il nuovo album in studio VIDEOGAME nell’ottobre 2020, ed era già previsto un gran tour per l’inizio del 2021. Ovviamente, le cose sono andate diversamente. La band è stata rinchiusa nella zona di Venezia, zona ad alto rischio di epidemia di virus. Non c’era alcuna possibilità di lasciare casa a parte le commissioni essenziali. Nessun contatto sociale nella vita reale e viaggiare per andare in tour non era sicuramente possibile. Ma invece di arrendersi e cadere nell’apatia, abbiamo deciso rapidamente di lavorare sulle versioni acustiche dei brani più amati e abbiamo iniziato a trasmettere in streaming alcune di quelle sessioni. Lo abbiamo fatto per noi stessi, per andare avanti e anche per tutti i nostri fan. Parallelamente a ciò, Dema, (cantante dei Talco), ha iniziato a lavorare su materiale fresco e nuovo. Più intimo, più essenziale e un po’ più legato alle proprie radici”. Nasce così questo nuovo progetto.” Talco

Quello che troviamo qui con i TALCO MASKERADE, è quindi una nuova incarnazione della band: nuovi strumenti tutti avvicinati dalle sonorità acustiche, con tutti i membri dei Talco coinvolti così come alcuni ospiti aggiuntivi con nuove varietà che ti porteranno in un altro mondo totalmente nuovo!

LOCKTOWN conterrà due canzoni nuove di zecca che anticiperanno l’uscita del prossimo album (Videogame) altre cinque nuove tracce create esplicitamente negli ultimi mesi, e sette canzoni classiche dei TALCO reinterpretate in modo creativo con la nuova configurazione TALCO MASKERADE. L’album descrive a livello molto personale quello che hanno passato i membri della band, come la loro vita è stata influenzata e come hanno assistito ai cambiamenti sociali durante quel periodo.

La band molto prima del previsto ha già fatto un minitour di 5 in Germania nella primà metà di settembre e dalla settimana prossima attraverserà l’Italia con tre date da sud a nord, prima di tornare in giro per l’Europa.

25.09. ITA – Roma, Stazione Birra

26.09. ITA – Ravenna, Ziggy Bar

27.09. ITA – Maghera, Rivolta

01.10. GER – Köln, Schrotty

02.10. GER – München, Backstage München Arena Süd

03.10. GER – Leipzig, Parkbühne Leipzig

16.10. CH – Wetzikon, Hall Of Fame

17.10. CH – Aarburg, Musikburg

Durante gli spettacoli si seguiranno tutte le misure previste in materia di covid 19: distanza sociale, posti a sedere, con aree separate e maschere se necessario.