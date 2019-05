“NOTICE: DANNY AND STEVE QUIT DIRECT HIT A COUPLE WEEKS AGO. THE TWO OF US LEFT ARE CANCELLING 0 SHOWS AND LEANING ON OUR MUSICALLY-INCLINED BUDDIES TO FILL IN WHILE WE FIGURE OUT A NEW PERMANENT LINEUP. SEE YOU ALL IN CHICAGO WITH THE SMOKING POPES ON MAY 11. WEAR YOUR CLOWN SUIT.”

Con queste poche righe i Direct Hit! hanno annunciato la decisione di batterista e bassista di lasciare la punk rock band della scuderia Fat Wreck Chords.

Seguiranno aggiornamenti.