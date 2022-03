Esce domani il nuovo dei SANGUE

SANGUE “13 PEZZI”

IL NUVO ALBUM FUORI OVUNQUE

18.03.22



Due anni di lontananza dalla vita reale. Due anni intrisi di solitudine, di messaggi sul telefono e di musica scritta e suonata da soli in casa.

Due anni in cui ognuno di noi è stato costretto a scavare ancora più a fondo fra i suoi demoni.

Quest’album è nato così: figlio di tante notti senza Amore.

E che vi piaccia o meno, qua dentro ci sono due anni di Sangue orfani di quello che amano di più: Il volume alto degli ampli.

13 pezzi… Si,pezzi, perchè le canzoni le lasciamo fare a chi le sa scrivere.

13 pezzi di Hardcore Punk senza fronzoli, diretto, furioso e di una sincerità disarmante.

13 pezzi di vita in un quarto d’ora.

13 pezzi nervosi e veloci come noi che tempo da perdere ne abbiamo ben poco.

Ah si, quasi dimenticavo: 13 pezzi proprio come quel disco dei Fugazi che mi suona ora sul piatto.

LA BAND:

I Sangue sono una nuova band Punk/HC dal cantato rabbioso in italiano, proveniente dalla Sardegna, terra che gia’ ha sfornato diversi talenti nel genere, conosciuti in tutta Europa, dai Gold Kids ai To ed Gein per citare due dei nomi piu’ illustri e proprio da questi ultimi provengono Raffaele, Tore e Michele

(chitarra,batteria,basso). Alla voce, a completare il combo, si aggiunge Giacomo, gia’ Antimanifesto.

Quattro amici, uno strumento a testa, una sola voce che parla per quattro. Solo Punk Hardcore, l’unica soluzione per esprimere rabbia e disagio e soprattutto voglia di rivalsa.

Sangue e’ anche il titolo del loro primo lavoro in studio DEL 2018 composto da 8 brani brevi e intensi, veloci, incazzati. Un perfetto manuale dell’ HC italiano, a nostro avviso gia’ una pietra miliare.

Nessuna pretesa.

Nessuna morale.

Soltanto rabbia in musica.

