Esordio su lp per i Menagramo, folk punk duo milanese

Il s/t ( che uscirà il 19 novembre prossimo per Wild Honey Records) conterrà 18 tracce, molte già conosciute e apprezzate ma per la prima volta incise su vinile, ed è preordinabile tramite la pagina bandcamp dei Menagramo, sulla quale possiamo ascoltare l’inedito Todd Bro.

s/t | Menagramo (bandcamp.com)

Music | Wild Honey Records (bandcamp.com)