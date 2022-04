Fuori ora il nuovo singolo inedito dei Sunset Radio “Melody”

“Melody”, primo singolo del 2022 della band romagnola Sunset Radio, è un pezzo diretto e graffiante, veloce e pesante ma allo stesso tempo nasconde una dolcezza intrinseca tipica di quella nostalgia 90’s che caratterizza la band sin dagli albori. “È un inno a volercela fare con le proprie forze, a guardare avanti senza dimenticare la strada lasciata alle nostre spalle dalla quale veniamo, le nostre ferite, le nostre cicatrici…” così Riccardo, chitarrista della band, ci racconta il suo punto di vista sul pezzo: “È stata la prima traccia che abbiamo scritto poco dopo l’inizio del lockdown, un periodo molto duro per tutti noi e credo che tutto ciò si rifletta ampiamente nella canzone. Per il videoclip abbiamo scelto di realizzare qualcosa che trasmettesse un messaggio forte e chiaro, che fosse un invito a reagire di fronte alle ingiustizie generate talvolta dai luoghi comuni e dall’ ignoranza che ogni giorno sempre più ci circonda. Senza un messaggio da trasmettere qualsiasi musica avrebbe poco senso”.

Le riprese del videoclip – girato in un cinema abbandonato in provincia di Ravenna – sono state realizzate da Edoardo Giuliani (Kunai Studio) e Andrea Geminiani (drone/fpv) col supporto della band che ha diretto la storyline passo a passo. “È stata davvero un’impresa realizzare il video in un giorno solo ma posso sinceramente affermare che siamo davvero soddisfatti del lavoro e spero che tutti voi possiate apprezzarlo! Ci sembra assurdo ed inaccettabile che nel 2022 ci sia ancora una chiusura mentale tale da creare categorie, incasellare e catalogare ogni essere umano in un determinato genere o razza o colore o gusti sessuali, è stupido e ci fa ribrezzo. Ringraziamo di cuore Lorenzo e Beppe per l’amore e la pazienza dimostrata durante le riprese”.

“Melody” è il primo singolo inedito (disponibile ORA in tutti i digital store) tratto dal nuovo album della band, la cui uscita è prevista durante il 2022.