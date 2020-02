Gab De La Vega esce con un nuovo album fuori dallo spazio e dal tempo

Gab De La Vega pubblica Beyond Space And Time, nuovo album fuori dallo spazio e dal tempo.

Beyond Space And Time è il nuovo full length di Gab De La Vega, singer-songwriter poliedrico, che dall’esperienza acquisita nel mondo hardcore punk ha saputo esplorare e percorrere un nuovo percorso fatto di accenni al folk moderno e tratti sempre più presenti di alternative rock, sino ad oggi, momento fondamentale nel suo percorso creativo.

Attivo con questo progetto ormai dal 2011, con Beyond Space And Time Gab De La Vega approda definitivamente alla dimensione full band, dopo l’esperimento decisamente riuscito di I Want Nothing, singolo pubblicato nel 2017.

Il terzo album è stato anticipato da Perfect Texture (che vede la collaborazione con Nicola Manzan, noto come Bologna Violenta) e da YYZ, due singoli dall’anima molto diversa tra di loro, a rivelare le diverse sonorità presenti nel disco.

Undici tracce distinte che però creano nell’insieme un lavoro compatto e solido, in cui il cantautore esplora sonorità più rock e d’impatto, a metà tra scuola Americana e sonorità British, sempre tenendo presente l’identità coltivata in questi anni e le influenze raccolte nel tempo.

Si percepisce sin dal primo ascolto la distanza percorsa dal precedente Never Look Back ed è inevitabile scorgere la nuova dimensione che questo progetto musicale acquisisce con questo album.

Il nuovo lavoro è stato registrato e mixato da Simone Piccinelli presso La Buca Recording Club di Montichiari e masterizzato da Jack Shirley, produttore e fonico nominato ai Grammy (Deafheaven, Oathbreaker, Jeff Rosenstock, Gouge Away…) presso The Atomic Garden Studio di Oakland, California. Le foto dell’artwork sono di Jaden D.

Per celebrare l’uscita sono previste alcune date full band, dopo la data zero della Festa di Radio Onda d’Urto (Brescia) in apertura a Frank Turner lo scorso agosto.

Ad accompagnare Gab De La Vega in queste date full band ci saranno Simone Piccinelli (Plan De Fuga, Paletti, Moon in June), Giorgio Marcelli (Moon in June, Monk), Marco Cellini (The Smashrooms).

7.02 – Cremona, Circolo Arcipelago

8.02 – Brescia, Lio Bar

9.02 – Parma, Splinter Club

20.02 – TBA

21.02 – TBA

22.02 – TBA

23.02 – Chiuppano, Osteria Al Castello

oltre a delle date in acustico (unica annunciata al momento quella di Domenica 2 Febbraio al Comics Bar di Martinengo) e delle tournee, sia full band che soliste in Europa, curate dalla tedesca Flix Agency.

BEYOND SPACE AND TIME – TRACKLIST

Phoenix From The Flames

Story Of A Human Being

YYZ

Perfect Texture

Rosary Of Days

Bomb Inside My Head

As One

We’ve Already Seen All This

Words Unspoken

Something’s Not Ok

I Still Believe

