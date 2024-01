Quando esce qualcosa di nuovo dei Green Day, il mio animo accoglie due sentimenti contrapposti: l’amore incondizionato nei confronti della band che mi ha cambiato la vita e la curiosità di leggere i commenti dei detrattori dei GD (non userò mai quel termine lì…) che, anche in questo caso e anche di fronte a un oggettivo ritorno al sound di mostri sacri come “Dookie” e “American Idiot”, danno libero sfogo alla fantasia e innescano una gara a chi denigra più simpaticamente il prodotto. Se avete visto e vissuto i Green Day nei loro anni d’oro non siete ganzi, siete vecchi.

Detto questo, è da poco uscito il nuovo album dei Green Day “Saviors”, già abbondantemente anticipato dai singoli The American Dream is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Dilemma e One Eyed Bastard.

L’album si forma di 15 pezzi in cui Billie Joe Armstrong e soci fanno dimenticare la netta uscita a vuoto del precedente “Father of All Motherfuckers”, buon disco dei Foxboro Hot Tubs, oggettivamente poca roba se li consideriamo Green Day. In “Saviors” c’è tutto: sul lato A (quello che preferisco) c’è il punk rock veloce e tagliente di Look Ma, No Brains! e 1981, le più cadenzate Bobby Sox (Weezer-style) e Dilemma (un plauso a BJA per aver affrontato ironicamente e allo stesso tempo seriamente il proprio problema con l’alcool), quella One Eyed Bastard che rappresenta il pezzo meno Green Day dell’album, lo shuffle dell’iniziale The American Dream is Killin Me e la splendida ballata Goodnight Adeline.

Il lato B parte a bomba con Coma City, pezzo che potrebbe benissimo essere un b-side di “Nimrod.” e porta con sé quella meraviglia di Strange Days Are Here To Stay, probabilmente il pezzo che preferisco di tutto il disco: punk rock. Questa seconda parte di “Saviors” prende poi una piega più rock’n’roll con pezzi come Corvette Summer e Living in the 20’s senza disdegnare lo stile ballad rappresentato da Father to a Son, la title track e la conclusiva Fancy Sauce.

Ovviamente non siamo davanti al punto più alto della discografia dei Green Day, ma è altrettanto ovvio, almeno per il sottoscritto, che “Saviors” rappresenta il vero e degno erede di “American Idiot”, a distanza di 20 anni. Chi si aspettava il nuovo “Nimrod.” o il nuovo “Insomniac” dovrà attendere, magari avrà il tempo di inventarsi nuove esilaranti argomentazioni contra Green Day, passando sopra all’attitudine della band californiana, attitudine che tantissimi di noi (e non solo) si sognano di avere.

Tracklist:

LATO A:

The American Dream is Killing Me

Look Ma, No Brains!

Bobby Sox

One Eyed Bastard

Dilemma

1981

Goodnight Adeline

LATO B:

Coma City

Corvette Summer

Suzie Chapstick

Strange Days Are Here to Stay

Living in the 20’s

Father to a Son

Saviors

Fancy Sauce