Uscirà domani 2 Novembre il nuovo singolo dei GreenDay intitolato “Look ma, No brains!”

Secondo singolo che precede il nuovo album Saviors in uscita a Gennaio 2024.

La band ha dichiarato che insieme al singolo daranno qualche news sull’atteso tour 2024 che probabilemnte toccherà anche l’Europa.

Indiscrezioni parlano di tour nei club:

Qui sotto l’anteprima del singolo che i GreenDay hanno dato al When we Were Young Festival di Las Vegas